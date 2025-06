Blabla Language Exchange – Le Yard Étretat 24 juin 2025 19:30

Seine-Maritime

Blabla Language Exchange Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 19:30:00

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

Envie de voyager sans quitter la ville ?

Rejoignez-nous pour une soirée d’échange linguistique conviviale !

Rencontrez des gens, discutez en plusieurs langues, partagez des cultures… et surtout, passez un bon moment !

Ready to travel without leaving town?

Join us for a fun and friendly language exchange evening!

Meet people, chat in different languages, share cultures… and most of all, have a great time!

Il vous est demandé de commander une boisson ou quelque chose à manger pour participer à cet événement.

You are asked to order a drink or something to eat to join this event

Envie de voyager sans quitter la ville ?

Rejoignez-nous pour une soirée d’échange linguistique conviviale !

Rencontrez des gens, discutez en plusieurs langues, partagez des cultures… et surtout, passez un bon moment !

Ready to travel without leaving town?

Join us for a fun and friendly language exchange evening!

Meet people, chat in different languages, share cultures… and most of all, have a great time!

Il vous est demandé de commander une boisson ou quelque chose à manger pour participer à cet événement.

You are asked to order a drink or something to eat to join this event .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

English : Blabla Language Exchange

Want to travel without leaving town?

Join us for a friendly language exchange evening!

Meet people, chat in different languages, share cultures? and above all, have a great time!

Ready to travel without leaving town?

Join us for a fun and friendly language exchange evening!

Meet people, chat in different languages, share cultures? and most of all, have a great time!

You are asked to order a drink or something to eat to take part in this event.

You are asked to order a drink or something to eat to join this event

German :

Lust zu reisen, ohne die Stadt zu verlassen?

Begleiten Sie uns auf einem geselligen Sprachaustauschabend!

Lernen Sie neue Leute kennen, unterhalten Sie sich in verschiedenen Sprachen, teilen Sie Kulturen und vor allem haben Sie eine gute Zeit!

Sind Sie bereit zu reisen, ohne die Stadt zu verlassen?

Machen Sie mit uns einen lustigen und freundlichen Sprachaustauschabend!

Lernen Sie Leute kennen, chatten Sie in verschiedenen Sprachen, teilen Sie Kulturen? und vor allem, haben Sie eine tolle Zeit!

Sie werden gebeten, ein Getränk oder etwas zu essen zu bestellen, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Sie werden gebeten, ein Getränk oder etwas zu essen zu bestellen, um an der Veranstaltung teilzunehmen

Italiano :

Volete viaggiare senza lasciare la città?

Unitevi a noi in una serata di scambio linguistico!

Incontrare persone, chiacchierare in lingue diverse, condividere culture e soprattutto divertirsi!

Siete pronti a viaggiare senza lasciare la città?

Unitevi a noi per una serata di scambio linguistico divertente e amichevole!

Incontrate persone, chiacchierate in diverse lingue, condividete culture e soprattutto divertitevi!

Per partecipare a questo evento è necessario ordinare un drink o qualcosa da mangiare.

Per partecipare a questo evento è necessario ordinare una bevanda o qualcosa da mangiare

Espanol :

¿Quiere viajar sin salir de la ciudad?

¡Únase a nosotros en una agradable velada de intercambio de idiomas!

Conozca gente, charle en diferentes idiomas, comparta culturas… y, sobre todo, ¡páselo en grande!

¿Listo para viajar sin salir de la ciudad?

Únase a nosotros en una divertida y agradable velada de intercambio de idiomas

Conozca gente, charle en diferentes idiomas, comparta culturas… y sobre todo, ¡páselo en grande!

Para participar en este evento, deberá pedir una bebida o algo de comer.

Le pedimos que pida una bebida o algo de comer para participar en este acto

L’événement Blabla Language Exchange Étretat a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie