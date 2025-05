Blabla ride – Métabief, 25 mai 2025 09:00, Métabief.

Doubs

Blabla ride RDV à l’office de tourisme Métabief Doubs

Pour la fête des mères, je suis heureuse de proposer aux femmes une sortie de VTT cross-country.

Ride 100% féminin

Le but pédaler ensemble dans la bonne humeur.

Le + profiter des conseils pour améliorer sa technique.

Profitez de cette matinée pour faire du VTT en bonne compagnie pendant que Monsieur et les enfants vous prépare un bon petit plat !

En plus du café, un petit cadeau sera offert à chaque participante ! .

RDV à l’office de tourisme

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté horizons.jura@gmail.com

