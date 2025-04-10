Blabla Thé Thiviers

Blabla Thé Thiviers jeudi 10 avril 2025.

Blabla Thé

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-10

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-04-10 2025-05-09 2025-06-12 2025-09-11

L’atelier de conversation pour les personnes souhaitant apprendre/améliorer le(ur) français

L’atelier de conversation pour les personnes souhaitant apprendre/améliorer le(ur) français .

Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

English : Blabla Thé

On the second Tuesday of each month, from 5pm to 6:15pm, readers present their literary favorites at a round-table discussion. Open to all, with no obligation to speak!

German : Blabla Thé

Jeden zweiten Dienstag im Monat, von 17:00 bis 18:15 Uhr, stellen Leserinnen und Leser ihre literarischen Favoriten in einer Diskussionsrunde vor. Offen für alle, ohne Verpflichtung, das Wort zu ergreifen!

Italiano :

Il laboratorio di conversazione per chi desidera imparare/migliorare il proprio francese

Espanol : Blabla Thé

El segundo martes de cada mes, de 17.00 a 18.15 h, los lectores vienen a presentar sus favoritos literarios en una mesa redonda. Abierto a todos, ¡sin obligación de intervenir!

L’événement Blabla Thé Thiviers a été mis à jour le 2025-08-10 par Isle-Auvézère