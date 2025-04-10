Blabla Thé Thiviers
Blabla Thé Thiviers jeudi 10 avril 2025.
Blabla Thé
Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-10
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-04-10 2025-05-09 2025-06-12 2025-09-11
L’atelier de conversation pour les personnes souhaitant apprendre/améliorer le(ur) français
L’atelier de conversation pour les personnes souhaitant apprendre/améliorer le(ur) français .
Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
English : Blabla Thé
On the second Tuesday of each month, from 5pm to 6:15pm, readers present their literary favorites at a round-table discussion. Open to all, with no obligation to speak!
German : Blabla Thé
Jeden zweiten Dienstag im Monat, von 17:00 bis 18:15 Uhr, stellen Leserinnen und Leser ihre literarischen Favoriten in einer Diskussionsrunde vor. Offen für alle, ohne Verpflichtung, das Wort zu ergreifen!
Italiano :
Il laboratorio di conversazione per chi desidera imparare/migliorare il proprio francese
Espanol : Blabla Thé
El segundo martes de cada mes, de 17.00 a 18.15 h, los lectores vienen a presentar sus favoritos literarios en una mesa redonda. Abierto a todos, ¡sin obligación de intervenir!
L’événement Blabla Thé Thiviers a été mis à jour le 2025-08-10 par Isle-Auvézère