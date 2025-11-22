Blablabook Percy Percy-en-Normandie

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie

Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Un roman vous a plu ? Vous avez adoré un film ? Venez en parler autour d’un café, et faire le plein d’idées !   .

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49  mediatheques@villedieuintercom.fr

L’événement Blablabook Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles