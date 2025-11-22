Blablabook Percy Percy-en-Normandie
Blablabook Percy Percy-en-Normandie samedi 22 novembre 2025.
Blablabook
Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Un roman vous a plu ? Vous avez adoré un film ? Venez en parler autour d’un café, et faire le plein d’idées ! .
Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr
English : Blablabook
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Blablabook Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles