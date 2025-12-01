Blablabook VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Blablabook VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 12 décembre 2025.
Blablabook
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12 19:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Un livre vous a plu ? Vous avez adoré un film ? Venez partager vos coups de coeur et faire le plein d’idées ! .
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
English : Blablabook
L’événement Blablabook Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Villedieu-les-Poêles