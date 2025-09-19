Blablabulles Médiathèque – Étel

Blablabulles Médiathèque – Étel vendredi 19 septembre 2025.

Blablabulles

Médiathèque – 6 Place de la République Étel Morbihan

Venez découvrir ou redécouvrir des bandes dessinées qui parlent de cuisine, de vignes ou encore de gourmandises…

Nos découvertes se feront autour d’un pique-nique (chacun apporte quelque chose, salé ou sucré).

N’hésitez pas à apporter vos BD favorites pour nous les présenter. .

Médiathèque – 6 Place de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

