Blablabulles Médiathèque – Étel
Blablabulles
Médiathèque – 6 Place de la République Étel Morbihan
Début : 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-19 20:30:00
2025-09-19
Venez découvrir ou redécouvrir des bandes dessinées qui parlent de cuisine, de vignes ou encore de gourmandises…
Nos découvertes se feront autour d’un pique-nique (chacun apporte quelque chose, salé ou sucré).
N’hésitez pas à apporter vos BD favorites pour nous les présenter. .
Médiathèque – 6 Place de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30
