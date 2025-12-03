BLABLABULLES Spécial BD animalières Étel
BLABLABULLES Spécial BD animalières Étel vendredi 9 janvier 2026.
Médiathèque d’Etel Étel Morbihan
Venez découvrir la BD anthropomorphique animalière. Il y a du polar, du fantastique, de l’historique… Bref, il y en a pour tous les goûts !
On papote et on pique-nique à la pause (chacun amène un truc et on partage).
Bonne ambiance garantie.
On vous attend ! .
