Blabladrive par la troupe Coup de Théâtre Salle multifonctions Plouëc-du-Trieux

Blabladrive par la troupe Coup de Théâtre

Salle multifonctions Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

La troupe Coup de Théâtre de Plouëc-du-Trieux vous attend pour leurs toutes premières représentations .Cette année ils vous proposent Blabladrive de Jérôme Paquatte, pièce rapportée du festival d’Avignon 2025. Accrochez vous ,ces trois nanas vont vous faire vivre un covoiturage hors-normes. .

Salle multifonctions Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 78 77 12

