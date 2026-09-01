Blablapages rue Audebert – Passage des Amériques Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · rue Audebert - Passage des Amériques · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Blablapages
rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un blablapages spécial, en lien avec le festival du livre Rochefort Océan et le prix Bégonia.
.
rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blablapages
A special blablapages, in connection with the Rochefort Océan book festival and the Bégonia prize.
L’événement Blablapages Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Visite guidée marins et filles du port Musée Hèbre Rochefort 17 septembre 2026
- Exposition dans les locaux du Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis, Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (OFB), Rochefort 18 septembre 2026
- Conférence : des archives aux épaves – actualité des recherches sur la bataille de l’île d’Aix., La corderie royale, Rochefort 18 septembre 2026
- Conférence Mer des pertuis, des archives aux épaves rue Audebert Rochefort 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de la Marine, siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Hôtel de la Marine Rochefort 19 septembre 2026