Blablapages rue Audebert – Passage des Amériques Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · rue Audebert - Passage des Amériques · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Blablapages

rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un blablapages spécial, en lien avec le festival du livre Rochefort Océan et le prix Bégonia.

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rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : Blablapages

A special blablapages, in connection with the Rochefort Océan book festival and the Bégonia prize.

L’événement Blablapages Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan