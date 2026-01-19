Blablapages Médiathèque Saint-Agnant
Blablapages Médiathèque Saint-Agnant vendredi 6 mars 2026.
Blablapages
Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime
Début : 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Venez découvrir, échanger et partager vos coups de cœur lectures, musicaux ou filmographiques, en toute convivialité
Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr
English : Blablapages
Come and discover, exchange and share your reading, musical or filmographic favorites, in a friendly atmosphere
L’événement Blablapages Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan