Blablapages Médiathèque Saint-Agnant

Blablapages

Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Venez découvrir, échanger et partager vos coups de cœur lectures, musicaux ou filmographiques, en toute convivialité

.

Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

English : Blablapages

Come and discover, exchange and share your reading, musical or filmographic favorites, in a friendly atmosphere

