Blablapages Médiathèque Tonnay-Charente
Blablapages Médiathèque Tonnay-Charente vendredi 13 mars 2026.
Blablapages
Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Venez découvrir, échanger et partager vos coups de cœur lectures, musicaux ou filmographiques, en toute convivialité.
.
Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27 mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blablapages
Come and discover, exchange and share your reading, musical or filmographic favorites, in a friendly atmosphere
L’événement Blablapages Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan