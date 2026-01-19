Blablapages Médiathèque Tonnay-Charente

Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime

Début : 2026-03-13 18:00:00
2026-03-13

Venez découvrir, échanger et partager vos coups de cœur lectures, musicaux ou filmographiques, en toute convivialité.
Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27  mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr

English : Blablapages

Come and discover, exchange and share your reading, musical or filmographic favorites, in a friendly atmosphere

