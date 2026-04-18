BLACK BEAR X DIMANCHE BISTROT BLACK BEAR Rennes
BLACK BEAR X DIMANCHE BISTROT BLACK BEAR Rennes samedi 18 avril 2026.
BLACK BEAR X DIMANCHE BISTROT BLACK BEAR Rennes Samedi 18 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine
Dj sets vinyle
**Collab Black Bear x Dimanche Bistrot !**
Soirée 100% vinyle ou les artistes tourneront entre les deux bars toute la soirée.
On pourra y retrouver : Jam’n’joy, Roll and Record, Don Pedro, Selecta Sekta, Slecta ODB et d’autres surprises !
Cette soirée est une rencontre entre une partie des sound systems Rennais, une célébration de la culture, du partage et des musiques issues des racines;
Avec les ami.es on vous propose un voyage entre Reggae, Dancehall et Hip-Hop, pensé comme une union locale des styles, des influences et des messages.
Ici, le son rassemble, les basses parlent, et la sélection fait le lien entre héritage et présent !!
[JAM’N’JOY INSTAGRAM](https://www.instagram.com/jam.n.joy.sound/)
[ROLL AND RECORD INSTAGRAM](https://www.instagram.com/roll_and_record/)
[SELECTA SEKTA INSTAGRAM](https://www.instagram.com/selectasekta/)
[SELECTA ODB INSTAGRAM](https://www.instagram.com/selectaodb/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T23:30:00.000+02:00
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BLACK BEAR 40 rue de Saint Malo, 35700 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
blackbearrennes@gmail.com 02 90 78 11 77
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