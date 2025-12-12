BLACK BOMB A HEADCHARGER – LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu

BLACK BOMB A HEADCHARGER Début : 2026-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Black Bomb A s’est forgé une solide réputation de groupe parmi les plus influents de l’histoire du métal français. Leur énergie et leur passion inébranlables ont fait d’eux un pilier de la scène, leur valant le respect de leurs pairs et de leurs fans, pour la première fois sur nos terres.Headcharger ne se donne pas vraiment de limite leur musique oscille entre le stoner rock et le métal le plus heavy, mais aussi entre le grunge 90’s et le hardcore le plus rageur. Vous serez surpris par l’efficacité et l’énergie qui opèrent dans ce savant mélange de musiques amplifiées.

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38