Black Bones Oh Yeah ! Oh Yeah ! Sainte-Savine

Black Bones Oh Yeah ! Oh Yeah ! Sainte-Savine dimanche 8 février 2026.

Black Bones Oh Yeah ! Oh Yeah !

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 16:50:00

Date(s) :

2026-02-08

Oh Yeah ! Oh Yeah ! est un spectacle musical pop, une épopée multicolore aux allures de train fantôme ! On y suit un roi, errant dans son propre château, dans une forme pluridisciplinaire qui mélange à la fois de la musique live, une création originale et immersive en 3D, des costumes et décors éclairés grâce à la technique de la lumière noire. Incarné sur scène par Anthonin Ternant, le roi nous emmène avec lui dans une aventure psychédélique, pleine de surprises et d’inventivité.



Côté musique, Black Bones cultive le mélange des genres. Pour ce second projet jeune public, le groupe invente des compositions originales, aussi lumineuses que mélodiques, à la croisée de l’indie pop, de la folk, du hip-hop, du zouk, de la new wave ou des bandes originales de films d’épouvante…

Une véritable collection de hits, joyeux et communicatifs !



Avec

Anthonin TERNANT (compositeur, interprète, dessinateur), Marianne MÉRILLON (compositrice, chanteuse, percussionniste), Odilon HORMAN (compositeur, chanteur,

musicien), Ludovic CAQUÉ (régie son)



Production

L’Armada Productions



Coproduction

La Cartonnerie , Reims (51), Le Cargö , Caen (14), L’Armada Productions , Rennes (35) Espace Django , Strasbourg (67)



Partenariats

Bords 2 Scènes , Vitry-Le-François (51), Le Carré Blanc , Tinqueux (51), Saint-Ex culture numérique , Reims (51), La Fileuse , Reims (51)



Soutiens

DRAC Grand Est, Région Grand Est, Département de la Marne, CNM, Sacem, Adami .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Black Bones Oh Yeah ! Oh Yeah ! Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne