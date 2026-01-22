Black Box Battle TARBES Tarbes
Black Box Battle TARBES Tarbes samedi 21 février 2026.
Black Box Battle
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Le Black Box Battle, c’est une compétition de Crosstraining par équipe dans une salle plongée dans le noir, avec des éclairages en poursuite sur les athlètes pour une immersion forte et une expérience unique.
Le Black Box Battle c’est
720 athlètes
600m2 d’arène
1 heure de Wod minimum par équipe
Format, TEAM DE 3
– Samedi HHH (60 équipes) & FFF (60 équipes)
– Dimanche HHF (120 équipes)
→ 4 WODS + 1 FINALE
→ Pas de qualifications, pas de catégories
→ WODs modulables selon votre niveau
Au programme
600m2 de floor
1 zone de WOD, 1 zone d’échauffement
Un espace détente
Espace restauration
Un village partenaire
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 36 01 75 95 evenement@breakout-company.com
English :
The Black Box Battle is a team crosstraining competition in a darkened room, with tracking lights on the athletes for a highly immersive and unique experience.
The Black Box Battle is
720 athletes
600m2 arena
1 hour minimum Wod per team
Format, TEAM OF 3
– Saturday: HHH (60 teams) & FFF (60 teams)
– Sunday: HHF (120 teams)
? 4 WODS + 1 FINAL
? No qualifications, no categories
? WODs can be adapted to your level
Program:
600m2 of floor space
1 WOD zone, 1 warm-up zone
Relaxation area
Catering area
Partner village
L’événement Black Box Battle Tarbes a été mis à jour le 2026-01-20 par OT de Tarbes|CDT65