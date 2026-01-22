Black Box Battle TARBES Tarbes

Black Box Battle

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Le Black Box Battle, c’est une compétition de Crosstraining par équipe dans une salle plongée dans le noir, avec des éclairages en poursuite sur les athlètes pour une immersion forte et une expérience unique.

Le Black Box Battle c’est

720 athlètes

600m2 d’arène

1 heure de Wod minimum par équipe

Format, TEAM DE 3

– Samedi HHH (60 équipes) & FFF (60 équipes)

– Dimanche HHF (120 équipes)

→ 4 WODS + 1 FINALE

→ Pas de qualifications, pas de catégories

→ WODs modulables selon votre niveau

Au programme

600m2 de floor

1 zone de WOD, 1 zone d’échauffement

Un espace détente

Espace restauration

Un village partenaire

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Black Box Battle is a team crosstraining competition in a darkened room, with tracking lights on the athletes for a highly immersive and unique experience.

The Black Box Battle is

720 athletes

600m2 arena

1 hour minimum Wod per team

Format, TEAM OF 3

– Saturday: HHH (60 teams) & FFF (60 teams)

– Sunday: HHF (120 teams)

? 4 WODS + 1 FINAL

? No qualifications, no categories

? WODs can be adapted to your level

Program:

600m2 of floor space

1 WOD zone, 1 warm-up zone

Relaxation area

Catering area

Partner village

Book your visitor tickets online! (see website contact details)

