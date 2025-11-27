Black Box Diaries Soirée Echange Cinéma Olympia Pontarlier
Avec 2 jours de retard sur la Journée contres les Violences faites aux Femmes, Votre Cinéma Olympia vous propose une Soirée Echange ce Jeudi 27 Novembre à 20h30 autour du film Black Box Diaries
Temps d’Echange à la suite du film assuré par l’Association Nous Toutes de Pontarlier. .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
