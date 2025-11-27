Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Black Box Diaries Soirée Echange Cinéma Olympia Pontarlier

Black Box Diaries Soirée Echange Cinéma Olympia Pontarlier jeudi 27 novembre 2025.

Black Box Diaries Soirée Echange

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 20:30:00
fin : 2025-11-27 22:45:00

Date(s) :
2025-11-27

Avec 2 jours de retard sur la Journée contres les Violences faites aux Femmes, Votre Cinéma Olympia vous propose une Soirée Echange ce Jeudi 27 Novembre à 20h30 autour du film Black Box Diaries

Temps d’Echange à la suite du film assuré par l’Association Nous Toutes de Pontarlier.   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

English : Black Box Diaries Soirée Echange

German : Black Box Diaries Soirée Echange

Italiano :

Espanol :

L’événement Black Box Diaries Soirée Echange Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS