« La première fois que j’ai entendu ce mot, cela m’a encouragé à me considérer comme entier, sans trait d’union. Ce mot m’obligeait à repenser mon identité dans sa globalité sans rémission possible. J’étais donc afropéen— un espace ouvert dans lequel la culture noire participe à la formation d’identités européennes en général, peu importe que l’on parle de l’Afrique et de l’Europe et, par extension, du pays du Sud ou de l’Occident. Nul besoin d’ajouter « métisse ceci » ou « à moitié cela » ou « noir quelque chose ». Et pour cause : être noir en Europe ne voulait pas forcément dire que l’on était immigré. » — Johny Pitts, Afropean

Black Bricolage rassemble photographies, carnets et documents qui témoignent des expériences noires en Europe et au-delà, entre 2004 et 2024. De Paris à Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Moscou, Lisbonne, Rome, Marseille ou Saint-Paul-de-Vence, jusqu’aux œuvres plus récentes réalisées à Freetown, Salvador de Bahia et dans le Sud profond américain, Johny Pitts met en lumière des réalités afro-européennes et afro-diasporiques souvent invisibilisées ou mal représentées. Son approche refuse autant la nostalgie que les stéréotypes et privilégie l’ordinaire : les conversations informelles, les cafés, les centres communautaires, les trajets, les lieux de vie.Son travail se construit dans la proximité, l’écoute et l’échange, au contact d’ouvrier·es, d’activistes, de musicien·nes, d’éducateur·ices, d’étudiant·es et de chercheur·ses. Le regard mémoriel de Pitts relie chacune des villes qu’il visite à son passé colonial, son histoire et son présent. Il ne s’agit pas d’un regard surplombant, mais d’un ensemble de fragments, patiemment assemblés au fil des rencontres.

En deuxième partie de Saison, MEP Studio accueille l’artiste anglais Johny Pitts.

Du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

payant

De 0 à 14 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/ +33144787500 info@mep-fr.org



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