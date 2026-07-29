BLACK CAT BONES ➤ LES MARINS D’EAU DOUCE ➤ RAMONVILLE Les marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

BLACK CAT BONES ➤ LES MARINS D’EAU DOUCE ➤ RAMONVILLE

Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 21:00:00

fin : 2026-10-09 23:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Black cat bones est un groupe de reprises toulousain. Leur répertoire est large, entre standards du blues et classiques du rock, avec quelques incursions pop rock. Leur devise : keep on rocking !

*Formé en 2021 à Toulouse, the Black Cat Bones est un groupe de reprises rock et blues.

*Ce nom étrange est emprunté aux paroles d’une chanson de Muddy Waters, l’un des maîtres du blues américain, référence commune aux 4 membres du groupe (Pascal, Patrick, Thierry et Sébastien).

*Le répertoire des Black Cat Bones est assez large, entre standards de blues (My Babe, Hoochie Coochie Man, …), classiques du rock (Smoke on the Water, Satisfaction, Highway to hell, …) et quelques incursions pop rock (Rebel Rebel, Dirty old Town, Billy Jean …).

*Le style se veut résolument rock, énergique, brut de décoffrage et toujours roots. La devise des Black Cat Bones keep on rocking !

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Vendredi 09 octobre 2026

⏱️ 21H00

9€

Les Marins d’Eau Douce Ramonville

☎️ 05 61 73 16 15

Réservations fortement recommandée pour manger ( TAPAS de 18h30 à 20h45 )

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Les Marins d’eau douce 6 rue Hermès (en haut de l’allée) Parc technologique du canal, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Midi-Pyrénées

Parking Salle des Fêtes Métro ligne B Terminus Ramonville Bus ligne 111 / Arrêt Joliot Curie à pieds par le canal = 15 mn du métro

Proche BIKINI.

Ouverture à partir de 17h30. 9 .

Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 16 15

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English :

Black Cat Bones is a cover band from Toulouse. Their repertoire is wide-ranging, spanning blues standards and rock classics, with a few forays into pop rock. Their motto: Keep on rocking!

L’événement BLACK CAT BONES ➤ LES MARINS D’EAU DOUCE ➤ RAMONVILLE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE