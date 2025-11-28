Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Black Forest Acoustic Compagny Rue Notre Dame Arbois vendredi 28 novembre 2025.

Rue Notre Dame Espace Pasteur Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Dans le cadre du Festival des Solidarités

Concert rock/Pop/Folk Black Forest Acoustic Compagny

Leur répertoire couvre des morceaux de Steve Miller, Johnny Cash, Westernhagen,
Rihanna, les Rolling Stones, 4 Non Blondes et bien d’autres encore…
Un programme qui donne envie de danser et de chanter ensemble !
Buvette et petite restauration Secteur Jeunes municipal et Comité de jumelage.   .

Rue Notre Dame Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55  culture@arbois.fr

