Black Forest Acoustic Compagny Rue Notre Dame Arbois
Rue Notre Dame Espace Pasteur Arbois Jura
Gratuit
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Dans le cadre du Festival des Solidarités
Concert rock/Pop/Folk Black Forest Acoustic Compagny
Leur répertoire couvre des morceaux de Steve Miller, Johnny Cash, Westernhagen,
Rihanna, les Rolling Stones, 4 Non Blondes et bien d’autres encore…
Un programme qui donne envie de danser et de chanter ensemble !
Buvette et petite restauration Secteur Jeunes municipal et Comité de jumelage. .
Rue Notre Dame Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr
