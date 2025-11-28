Black Forest Acoustic Compagny Rue Notre Dame Arbois

Black Forest Acoustic Compagny

Rue Notre Dame Espace Pasteur Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Dans le cadre du Festival des Solidarités

Concert rock/Pop/Folk Black Forest Acoustic Compagny

Leur répertoire couvre des morceaux de Steve Miller, Johnny Cash, Westernhagen,

Rihanna, les Rolling Stones, 4 Non Blondes et bien d’autres encore…

Un programme qui donne envie de danser et de chanter ensemble !

Buvette et petite restauration Secteur Jeunes municipal et Comité de jumelage. .

Rue Notre Dame Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr

English : Black Forest Acoustic Compagny

German : Black Forest Acoustic Compagny

Italiano :

Espanol :

L’événement Black Forest Acoustic Compagny Arbois a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA