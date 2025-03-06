Black Legends Zénith Dijon

Black Legends

Zénith Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Black Legends, le musical au Zénith de Dijon le 26 avril 2026. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !

Après 3 saisons à Paris, Black Legends le MUSICAL a déjà fait danser et chanter plus de 250 000 spectateurs ! Cet hommage hors norme à toute la musique noire américaine, part en tournée HIT THE ROAD (JACK) !

La troupe des Black Legends sera au printemps 2026 en route vers les plus grandes salles de France ! Boules à facettes, pantalons pattes d’eph’, néons fluos et chemises bariolées vous êtes prêts à passer une soirée qui vous fera vivre, en deux heures de show, un siècle d’histoire et de musique AFRO-AMÉRICAINE, traversée par ses joies, ses combats, ses fêtes et son groove !

Un moment pour côtoyer ceux qui sont à l’origine de toute la musique contemporaine de Nina Simone à Prince, de Ray Charles à Michael Jackson, de Billie Holiday à Beyoncé, de Marvin Gaye à James Brown.

Sans oublier son Black Legends LIVE BAND, digne des mythiques NIGHT CLUBS new-yorkais nos musiciens posent le décor et vous accompagnent tout au long de cette folle épopée ; vous êtes embarqués dans le SOUL TRAIN LIVE ! .

