BLACK LEGENDS Le Musical Hit The Road ! Reims Arena Reims

BLACK LEGENDS Le Musical Hit The Road !

Reims Arena 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – 86 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Tout public

Après 3 saisons à Paris, Black Legends le MUSICAL a déjà fait danser et chanter plus de 250 000 spectateurs ! Cet hommage hors norme à toute la musique Noire Américaine, part en tournée HIT THE ROAD (JACK!) !

La troupe des Black Legends sera au printemps 2026 en route vers les plus grandes salles de France ! Boules à facettes, pantalons pattes d’eph’, néons fluos et chemises bariolées vous êtes prêts à passer une soirée qui vous fera vivre, en deux heures de show, un siècle d’histoire et de musique AFRO-AMÉRICAINE, traversée par ses joies, ses combats, ses fêtes et son groove ! Un moment pour côtoyer ceux qui sont à l’origine de toute la musique contemporaine de Nina Simone à Prince, de Ray Charles à Michael Jackson, de Billie Holiday à Beyoncé, de Marvin Gaye à James Brown.

Sans oublier son Black Legends LIVE BAND, digne des mythiques NIGHT CLUBS New-Yorkais nos musiciens posent le décor et vous accompagnent tout au long de cette folle épopée ; vous êtes embarqués dans le SOUL TRAIN LIVE ! .

