Black Legends – Le musical Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 20:00 –

Gratuit : non 25 € à 66 € 25 € à 66 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/BLACK%20LEGENDS-20696 Tout public

Comédie musicale Après 3 saisons à Paris, « Black Legends – Le musical » a déjà fait danser et chanter plus de 250 000 spectateurs ! Cet hommage hors norme à toute la musique noire américaine part en tournée : Hit the road (Jack !) La troupe des Black Legends sera au printemps 2026 en route vers les plus grandes salles de France. Boules à facettes, pantalons pattes d’eph’, néons fluos et chemises bariolées : vous êtes prêts à passer une soirée qui vous fera vivre, en deux heures de show, un siècle d’histoire et de musique afro-américaine, traversée par ses joies, ses combats, ses fêtes et son groove ! Un moment pour côtoyer ceux qui sont à l’origine de toute la musique contemporaine : de Nina Simone à Prince, de Ray Charles à Michael Jackson, de Billie Holiday à Beyoncé, de Marvin Gaye à James Brown. Sans oublier son Black Legends Live Band, digne des mythiques night clubs new-yorkais : les musiciens posent le décor et vous accompagnent tout au long de cette folle épopée ; vous êtes embarqués dans le Soul Train Live.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

