BLACK METAL NIGHT XIV : LES BÂTARDS DU ROI FERRAILLEUR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:40 – 21:20

Gratuit : non 25 € la soirée Black Métal Night Tout public

Fondé fin 2022, le groupe Les Bâtards du Roi propose un black métal mélodique moderne et hétéroclite, incarné par quatre jeunes musiciens aux influences variées. La formation a pour thème un univers médiéval, dont les protagonistes content une épopée à l’aide de mélodies sombres et de riffs puissants. Ils auront le plaisir de vous présenter leur nouvel album diablement efficace.Ouverture des portes à 19h00.FacebookInstagramVidéo

FERRAILLEUR Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/les-acteurs-de-l-ombre/evenements/ladlo-black-metal-night-xiv-3-releases-party