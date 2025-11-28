BLACK METAL NIGHT XIV : MALEPESTE FERRAILLEUR Nantes

BLACK METAL NIGHT XIV : MALEPESTE FERRAILLEUR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:45 – 22:30

Gratuit : non 25 € la soirée Black Métal Night Tout public

Formé en 2010 à Lyon, MALEPESTE est une entité singulière proposant une musique immersive emprunte de multiples ambiances Black Metal rituelles et aux voix variées. Le groupe présentera son troisième album riche en mélodies et moments poignant.Ouverture des portes à 19h00.FacebookBandcampVidéo

FERRAILLEUR Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/les-acteurs-de-l-ombre/evenements/ladlo-black-metal-night-xiv-3-releases-party