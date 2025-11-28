BLACK METAL NIGHT XIV : RÄUM FERRAILLEUR Nantes

BLACK METAL NIGHT XIV : RÄUM FERRAILLEUR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 19:30 – 20:10

Gratuit : non 25 € la soirée Black Métal Night Tout public

RÄUM est fondé en 2020 à Liège – Belgique. Le projet a débuté durant la pandémie et propose aujourd’hui un voyage à travers les espoirs, les vices, les peurs et le déclin du genre humain. Exprimant un Post Black Metal brut et composé de nombreuses influences, le groupe met en avant des atmosphères mélancoliques et désolées menant à un assemblage de vagues sonores oppressantes, voire chaotiques.Ouverture des portes à 19h00.FacebookInstagramVidéo

FERRAILLEUR Nantes 44200

