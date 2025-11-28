BLACK METAL NIGHT XIV : VIGLJÓS FERRAILLEUR Nantes

BLACK METAL NIGHT XIV : VIGLJÓS FERRAILLEUR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 22:55 – 23:45

Gratuit : non 25 € la soirée Black Métal Night Tout public

Vígljós entremêle le son du black metal des années 90 avec des touches de synthé, des tremolo pickings, des riffs et des rythmes rock’n roll légers, le tout soutenu par des morceaux mellotronnés atmosphériques. Le nouvel album, intitulé « Tome II : ignis sacer », s’inspire principalement du phénomène d’« ergotisme », un empoisonnement volontaire ou involontaire dû à l’ingestion du champignon « claviceps » qui pousse sur le blé. Préparez-vous à une expérience auditive, visuelle et olfactive inoubliable.Ouverture des portes à 19h00.FacebookInstagramVidéo

FERRAILLEUR Nantes 44200

