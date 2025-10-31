Black Pearl Party FLUCTUART, Centre d’art urbain Paris

Pour Halloween, Fluctuart transforme sa péniche en un véritable navire maudit avec comme passagers des pirates : VOUS.

Enfilez vos plus beaux costumes de pirates et venez nous rejoindre pour une soirée terrifiante. Pour parfaire votre allure, un atelier de maquillage sera animé par Auriane pendant la soirée.

Mais ce n’est pas tout.. Toute la soirée, partez en véritable chasse au trésor pour tenter de remporter un nouveau trésor…

Venez déguster notre cocktail signature, le sang du kraken, avec le dj set de Lixx Felix, notre capitaine Jack Sparrow de cette soirée.

On vous attend nombreux pour cette piraterie !

Le 31 octobre, de 19h à 2h à Fluctuart.

Embarquez à bord du Black Pearl, le bateau dont vous ne sortirez pas…

Le vendredi 31 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

10 euros.

Tout public.

FLUCTUART, Centre d’art urbain 2 port du Gros Caillou 75007 Paris

Métro -> 8 : Invalides (Paris) (317m)

Bus -> 286393 : Pont des Invalides – Place de Finlande (Paris) (91m)

Vélib -> Place de Finlande (125.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo