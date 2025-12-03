BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne mercredi 3 décembre 2025.

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB Début : 2025-12-03 à 19:30. Tarif : – euros.

C’est un retour que l’on attendait avec impatience… Le rock garage, shoegaze, blues psyché de Black Rebel Motorcycle Club s’apprête à retentir de nouveau en concert ! Le trio sera en tournée pour 4 dates exceptionnelles en France cet hiver pour fêter les 20 ans de l’album Howl: le 2 décembre au 106 à Rouen, 3 décembre au Transbordeur à Lyon, le 4 décembre à La Carrière à Nantes pour finir en beauté le 9 décembre à l’Olympia à Paris.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69