Black Santa Atelier et collectif Le Marché Noir Rennes Samedi 20 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Marché Noël d’artistes
### Marché de Noël du collectif d’artistes le Marché Noir
Samedi 20 décembre 14h-22h
Juste avant Noël, les artistes du Marché Noir ouvrent les portes de leur atelier au public. Vous pourrez y découvrir les univers des 17 artistes du collectif et celui de quelques invités !
Gravure, sérigraphie, risographie, monotype, cyanotype, … affiches, estampes, livres, cartes, fanzines, carnets, textiles… La part sera faite belle aux arts imprimés et plus largement aux arts graphiques et à la micro-édition !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-20T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-20T22:00:00.000+01:00
http://www.lemarchenoir.org/new/ contact@lemarchenoir.org 0686844241
Atelier et collectif Le Marché Noir 11 rue de Flandre 35 Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine