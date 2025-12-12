Black Santa Atelier et collectif Le Marché Noir Rennes Samedi 20 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Marché Noël d’artistes

Black Santa

### Marché de Noël du collectif d’artistes le Marché Noir

Samedi 20 décembre 14h-22h

Juste avant Noël, les artistes du Marché Noir ouvrent les portes de leur atelier au public. Vous pourrez y découvrir les univers des 17 artistes du collectif et celui de quelques invités !

Gravure, sérigraphie, risographie, monotype, cyanotype, … affiches, estampes, livres, cartes, fanzines, carnets, textiles… La part sera faite belle aux arts imprimés et plus largement aux arts graphiques et à la micro-édition !

http://www.lemarchenoir.org/new/ contact@lemarchenoir.org 0686844241

Atelier et collectif Le Marché Noir 11 rue de Flandre 35 Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine