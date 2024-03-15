BLACK SEA DAHU 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

BLACK SEA DAHU 1ERE PARTIE Début : 2026-04-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Janine Cathrein et son groupe, un gang de musiciens passionnés, connus ensemble sous le nom de Black Sea Dahu, reviennent avec un deuxième album. I Am My Mother est le successeur de plusieurs EP et du premier album acclamé White Creatures sorti en 2018.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17