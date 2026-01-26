Black Shoes 100% télémark

Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

C’est l’événement festif incontournable de tous les passionnés de spatules old school , et c’est à Tignes que ça se passe !

Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

English : Black Shoes 100% telemark

It’s the inescapable festive event for all the fans of old school skis, and it’s happening in Tignes!

