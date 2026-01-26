Black Shoes 100% télémark Tignes
Black Shoes 100% télémark Tignes vendredi 24 avril 2026.
Black Shoes 100% télémark
Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
C’est l’événement festif incontournable de tous les passionnés de spatules old school , et c’est à Tignes que ça se passe !
.
Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Black Shoes 100% telemark
It’s the inescapable festive event for all the fans of old school skis, and it’s happening in Tignes!
L’événement Black Shoes 100% télémark Tignes a été mis à jour le 2026-01-23 par Tignes Information