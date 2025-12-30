BLACK SPAROW ET LES ANIMAUX FANTASTIQUE JOSEPHINE B – NANTES Nantes

BLACK SPAROW ET LES ANIMAUX FANTASTIQUE Début : 2026-02-21 à 11:00. Tarif : – euros.

Le légendaire capitaine Black Sparow se lance dans une quête inédite : retrouver le mythique verre de Pythagore, une coupe légendaire aux pouvoirs miraculeux qui offrirait l’immortalité.Mais pour y parvenir, notre pirate intrépide devra faire face à une horde de créatures extraordinaires, issues d’un imaginaire foisonnant. Dragon malicieux, krakens énigmatique et autres bêtes fantastiques se dressent sur sa route, chacune gardienne d’un secret ancestral. Ce spectacle mêle habilement mystère, humour et participation du public, les invitant à devenir de véritables complices de l’aventure.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44