Black Tax Roukiata Ouedraogo Salle Robert de Lacaze Billère

Black Tax Roukiata Ouedraogo

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Roukiata Ouedraogo revient avec un seule en scène où l’humour et l’émotion se mêlent pour raconter deux parcours de vie singuliers. D’un côté Tonton Théophraste, victime de la black tax, éprouve le besoin d’aller chercher le bonheur ailleurs, loin là-bas, au nord. Et de l’autre, le Répat, l’afrodescendant rapatrié, fatigué de la France, qui pense trouver réussite et épanouissement ailleurs, loin là-bas, au sud, dans le pays d’origine de ses parents. Une parole lumineuse, profondément humaine. .

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

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English : Black Tax Roukiata Ouedraogo

L’événement Black Tax Roukiata Ouedraogo Billère a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau