Blackmany Trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Nourri par le gospel, le hip-hop et la soul, il développe un univers à la fois chaleureux, introspectif et profondément rythmique.

Sur scène, son jeu met l’accent sur l’émotion, l’improvisation et le dialogue entre les musiciens, proposant un jazz actuel, ouvert et accessible, ancré dans son époque.

Blackmany : piano

Felix Boucaud : contrebasse

Isaac Odiana : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le mardi 10 février 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 10 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



