BLACKO

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 35 – 35 – 35 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Expérience BLACKO

Après avoir marqué l’histoire du Rap français avec Sniper, BLACKO est devenu une figure majeure du Reggae français, reconnue pour ses heart-lines des textes profonds, conscients et solaires. L’artiste livrera un ensemble généreux de deux heures, explorant son répertoire puissant (incluant des titres de son album Chakras ou Dualité ) et ses messages d’espoir.



>> La soirée s’ouvrira en beauté avec la scène locale reggae Liu Brown et Mulocks duo du label champenois Vibeguard Recording avant le spectacle de la tête d’affiche.



Un Projet, Deux Objectifs Musique et Inclusion

Cet événement est le premier du genre à Troyes à intégrer une démarche d’inclusion forte pour l’accès à la culture pour tous. M.Div Consulting s’engage, via le soutien des locales entreprises et l’énergie des étudiants de l’IUT, à financer l’accès à ce spectacle pour des publics habituellement éloignés de la culture (familles monoparentales, étudiants précaires, personnes en situation de handicap).



En achetant votre billet, vous soutenez un projet culturel innovant qui fera vibrer le territoire et son tissu social.



Pour VIVRE une émotion musicale pure et PARTICIPER à une dynamique citoyenne, ne manquez pas cette date unique. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BLACKO Troyes a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne