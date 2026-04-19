Moindou

Blackwoodstock Festival

Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31

Vivez l’expérience Blackwoodstock le plus grand festival rock et arts de Nouvelle-Calédonie ! Trois scènes, concerts, DJ sets, happenings, camping et food-trucks à Fort Teremba. Liberté, musique, fête !

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Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer direction@blackwoodstock.nc

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English : Blackwoodstock Festival

Experience Blackwoodstock the biggest rock and arts festival in New Caledonia! Three stages, live gigs, DJ sets, art happenings, camping and food trucks at Fort Teremba. Freedom, music, good times!

L’événement Blackwoodstock Festival Moindou a été mis à jour le 2026-04-16 par Nouvelle-Calédonie Tourisme