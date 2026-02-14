Blackyard Country family band Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 20:30 –

Gratuit : oui Tout public

Le Backyard Country Family Band est un moyen de transport en commun qui t’emmènera dans la chaleur joyeuse des tripots de Louisiane, sur les berges fantomatiques du Mississipi, au milieu des herbes bleues du Kentucky, et même, si tu tues le sheriff, derrière les barreaux d’El Paso. Une petite batterie, une contrebasse, un banjo et deux guitares acoustiques en guise de locomotive, le BCFB chante ses standards américains préférés sur les rails de Son House, de la Carter Family, du grand Johnny Cash et du vagabond communiste Woodie Guthrie.

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83



