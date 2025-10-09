Blade Runner aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar

Blade Runner aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar jeudi 9 octobre 2025.

Blade Runner aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Blade Runner (1982) suivi d’un échange avec Norman Jangot, invité pour son roman L’œuvre du serpent. Médiation D. Cherailler.

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Blade Runner (1982) followed by a discussion with Norman Jangot, invited to talk about his novel L??uvre du serpent. Mediation by D. Cherailler.

German :

Blade Runner (1982), gefolgt von einem Gespräch mit Norman Jangot, der wegen seines Romans L’uvre du serpent eingeladen wurde. Mediation D. Cherailler.

Italiano :

Blade Runner (1982) seguito da una discussione con Norman Jangot, invitato a parlare del suo romanzo L??uvre du serpent. Mediazione di D. Cherailler.

Espanol :

Blade Runner (1982) seguida de un debate con Norman Jangot, invitado a hablar de su novela L??uvre du serpent. Mediación de D. Cherailler.

L’événement Blade Runner aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Montélimar a été mis à jour le 2025-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération