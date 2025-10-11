BLAGNAC CULTURE GEEK SALLE DES FÊTES DES RAMIERS Blagnac

Aficionados de jeux-vidéos et de pop-culture, vous l’attendiez avec impatience, le Blagnac Culture Geek est de retour pour une 5e édition !

Organisé par l’association Occitanie Cosplay, avec le soutien de la Ville de Blagnac, cet événement rassemble passionnés de jeux vidéo, cosplayeurs, familles, adolescents et curieux en quête de découvertes.

Cette année, venez rencontrer plus de 80 exposants dans une ambiance familiale avec des invités et décors de la pop culture. Avec une vingtaines d’animations sur scène (Kpop, Justdance, rencontre acteurs, démonstration sabre laser etc….) mais aussi sur stand (manga, jeux vidéo, cosplay, et bien sur des boutiques spécialisées geek et pop culture). Un jeu de piste géant sur le théme Kaamelott vous y attend, avec Qrcode, cadenas et bien d’autres énigmes pour trouver le Trésor des chevaliers !!!

Pour cette nouvelle saison, un invité de marque se joint à la fête Nicolas Gabion alias Bohort dans Kaamelott.

Retrouvez le programme complet sur le site internet du festival. 2 .

SALLE DES FÊTES DES RAMIERS Chemin des Ramiers Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

English :

Video game and pop-culture aficionados, you’ve been waiting for it: Blagnac Culture Geek is back for a 5th edition!

German :

Die Blagnac Culture Geek ist wieder da und geht in die fünfte Runde!

Italiano :

Se siete appassionati di videogiochi e cultura pop, non vedete l’ora: Blagnac Culture Geek torna per la quinta edizione!

Espanol :

Si eres fan de los videojuegos y la cultura pop, lo estabas deseando: ¡el Blagnac Culture Geek vuelve en su 5ª edición!

