BLAGNAC JOUE SALLE DES FÊTES DES RAMIERS Blagnac

Blagnac Joue revient pour sa 8ᵉ édition au coeur du centre-ville ! Vous venez ?

Organisé par l’association LOCA et la MédiaLudo de Blagnac, le festival rassemble toutes les associations ludiques de la ville pour un week-end placé sous le signe du jeu et de la convivialité.

Sur place, près de 500 jeux vous attendent pour toute la famille grands classiques, nouveautés, jeux de rôle, espace Lego, sans oublier la présence d’auteurs de la région. Participez à des parties organisées de Two Rooms and a Boom , relevez des défis lors des tournois et laissez-vous surprendre par de nombreuses animations.

Des bénévoles passionnés seront présents pour vous conseiller et vous expliquer les règles afin que chacun puisse jouer en toute simplicité.

Buvette et boutique disponibles sur place pour prolonger le plaisir. .

English :

Blagnac Joue returns for its 8th edition in the heart of the city center! Are you coming?

