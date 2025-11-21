Blagues [à part] Joué-lès-Tours
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 39 EUR
Début : Vendredi 2025-11-21 19:30:00
2025-11-21
Votre rendez-vous de l’humour en Touraine revient !
Deux soirées, deux univers, mais une seule et même promesse rigoler. Attention risque élevé d’éclats de rire et d’endorphines…
Cette année au programme
Pierre-Emmanuel Barré Come-Back
Ménopause
Vous pourrez retrouver avant les spectacles un cabaret qui sera animé par la Ligue d’Improvisation de Touraine. 30 .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Your Touraine humor event is back!
Two evenings, two universes, but one and the same promise: laughter. Warning: high risk of laughter and endorphins?
This year’s program includes
Pierre-Emmanuel Barré Come-Back
Menopause
German :
Ihr Treffpunkt für Humor in der Touraine kehrt zurück!
Zwei Abende, zwei Welten, aber ein und dasselbe Versprechen: Lachen. Achtung: hohes Risiko von Lachanfällen und Endorphinen?
In diesem Jahr stehen auf dem Programm:
Pierre-Emmanuel Barré Come-Back
Menopause
Italiano :
Il vostro evento comico della Touraine è tornato!
Due serate, due universi, ma una stessa promessa: ridere. Attenzione: c’è un alto rischio di esplosioni di risate e di endorfine?
Il programma di quest’anno comprende
Pierre-Emmanuel Barré Come-Back
Menopausa
Espanol :
¡Vuelve su evento cómico de Touraine!
Dos veladas, dos universos, pero una misma promesa: la risa. Atención: hay un alto riesgo de estallidos de carcajadas y endorfinas..
El programa de este año incluye
Pierre-Emmanuel Barré Regreso
Menopausia
