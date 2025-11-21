Blagues [à part] Joué-lès-Tours

Blagues [à part] Joué-lès-Tours vendredi 21 novembre 2025.

Blagues [à part]

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 39 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-21

Votre rendez-vous de l’humour en Touraine revient !

Deux soirées, deux univers, mais une seule et même promesse rigoler. Attention risque élevé d’éclats de rire et d’endorphines…

Cette année au programme

Pierre-Emmanuel Barré Come-Back

Ménopause

Votre rendez-vous de l’humour en Touraine revient !

Deux soirées, deux univers, mais une seule et même promesse rigoler. Attention risque élevé d’éclats de rire et d’endorphines…

Cette année au programme

Pierre-Emmanuel Barré Come-Back

Ménopause

Vous pourrez retrouver avant les spectacles un cabaret qui sera animé par la Ligue d’Improvisation de Touraine. 30 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Your Touraine humor event is back!

Two evenings, two universes, but one and the same promise: laughter. Warning: high risk of laughter and endorphins?

This year’s program includes

Pierre-Emmanuel Barré Come-Back

Menopause

German :

Ihr Treffpunkt für Humor in der Touraine kehrt zurück!

Zwei Abende, zwei Welten, aber ein und dasselbe Versprechen: Lachen. Achtung: hohes Risiko von Lachanfällen und Endorphinen?

In diesem Jahr stehen auf dem Programm:

Pierre-Emmanuel Barré Come-Back

Menopause

Italiano :

Il vostro evento comico della Touraine è tornato!

Due serate, due universi, ma una stessa promessa: ridere. Attenzione: c’è un alto rischio di esplosioni di risate e di endorfine?

Il programma di quest’anno comprende

Pierre-Emmanuel Barré Come-Back

Menopausa

Espanol :

¡Vuelve su evento cómico de Touraine!

Dos veladas, dos universos, pero una misma promesa: la risa. Atención: hay un alto riesgo de estallidos de carcajadas y endorfinas..

El programa de este año incluye

Pierre-Emmanuel Barré Regreso

Menopausia

L’événement Blagues [à part] Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-06 par ADT 37