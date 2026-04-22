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BLAGUES LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris

BLAGUES LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris

BLAGUES LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris mercredi 22 avril 2026.

Lieu : LA DIVINE COMEDIE - SALLE 2

Adresse : 2,rue saulnier

Ville : 75009 Paris

Département : 75

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 21:15

BLAGUES Début : 2026-04-22 à 21:15. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75

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