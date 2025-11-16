Blåhaj – Chronique d’une mère agitée – par le CITO Théâtre du Sphinx Nantes

Blåhaj – Chronique d’une mère agitée – par le CITO Théâtre du Sphinx Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 16:00 – 17:15

Gratuit : non 13 € 13 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Pièce de théâtre d’improvisation à trame serrée et au texte libre « Blåhaj » explore, entre rire et émotion, les bouleversements internes et les répercussions qui suivent l’annonce de la transidentité au sein d’une famille. Flo a deux enfants. A l’âge de 20 ans, son fils, l’aîné, lui annonce qu’iel est une fille.Le spectacle suit le choix de cette annonce : les bouleversements internes et les répercussions sur chacun des membres de la famille. On aborde les peurs, les fantasmes de chacun des proches, et on suit la courbe d’un deuil qui ne porte pas son nom.Le traitement est multiple : scènes réalistes et parodiques, humour / émotion. Des éléments oniriques viennent ponctuer la trame.Entre rire et émotion, nous suivons le chemin que chacun des proches va suivre, entre fantasmes, peur et refus, déni jusqu’à l’acceptation, peut-être (spoiler interdit). Par Le CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest)Ecriture et mise en scène : Caroline TourySur scène : Anne Kuhr, Antoine Mayat, Maud Trutta, Matthieu Gineau, Marie Ganem, Caroline Sivignon Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h15

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/