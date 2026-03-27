BLÅHAJ, chronique d’une mère agitée Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:30 – 21:15

Gratuit : non Tarif plein 8 euros – Gratuit moins de 16 ans. Possibilité de réserver ses billets auprès de la Bibliothèque George Sand de Mauves-sur-Loire, rue du Cellier. Tout public

Blåhaj, chronique d’une mère agitéePar la compagnie nantaise « Le Cito » Flo a deux enfants. À l’âge de 20 ans, son fils aîné, lui annonce qu’iel est une fille.Le spectacle suit le choix de cette annonce : les bouleversements internes et les répercussions sur chacun des membres de la famille. On aborde les peurs, les fantasmes de chacun des proches et on suit la courbe d’un deuil qui ne porte pas son nom.On tourne autour du thème de la transidentité, toutefois ce n’est pas le sujet central. Le personnage trans n’est pas présent physiquement sur scène, il est évoqué, ou joué en ghost.Le traitement est multiple : scènes réalistes et parodiques, humour et émotion. Des éléments oniriques viennent ponctuer la trame.

Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-MAUVES_SUR_LOIRE-31244-0.wb?REFID=0ygqAAAAAAAAAAAAJgA



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