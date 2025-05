Blainville-Crevon en fête – Blainville-Crevon, 23 mai 2025 07:00, Blainville-Crevon.

Seine-Maritime

Blainville-Crevon en fête Blainville-Crevon Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-23

fin : 2025-05-25

2025-05-23

Village en fête à Blainville-Crevon !

Du 23 au 25 mai 2025, pendant 3 jours.

Au programme

Le 23 mai

Fête foraine

Chorale des enfants

Barbecue/frites

Concert de groupes locaux

Union musicale de Ry

Retraite aux flambeaux

Feu d’artifice

Le 24 mai

Jeux pour petits et grands

14h30 promenade en poney

19h Table champêtre géante pour partager un moment convivial et de partage pour tous. Possibilité d’apporter son pique-nique. Une petite restauration et une buvette seront présentes sur place.

Le 25 mai

Marché de printemps et artisanal

Barbecue/frites

Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 92 20 74

English : Blainville-Crevon en fête

Village en fête in Blainville-Crevon!

May 23-25, 2025, for 3 days.

On the program:

May 23

Funfair

Children’s choir

Barbecue/frites

Concert by local groups

Ry musical union

Torchlight procession

Fireworks display

May 24th

Games for young and old

2:30 pm: Pony ride

7pm: Giant picnic table for a convivial moment of sharing for all. Bring your own picnic. Snacks and refreshments will be available on site.

May 25th

Spring and craft market

Barbecue/frites

German :

Dorffest in Blainville-Crevon!

Vom 23. bis 25. Mai 2025, drei Tage lang.

Auf dem Programm stehen

Am 23. Mai

Jahrmarkt

Chor der Kinder

Grillfest/Pommes frites

Konzert von lokalen Bands

Musikalische Union von Ry

Fackelzug

Feuerwerk

Am 24. Mai

Spiele für Groß und Klein

14.30 Uhr: Ponyreiten

19 Uhr: Riesige ländliche Tafel, um einen geselligen Moment für alle zu teilen. Es besteht die Möglichkeit, ein Picknick mitzubringen. Ein kleiner Imbiss und ein Getränkestand sind vor Ort vorhanden.

Am 25. Mai

Frühlings- und Kunsthandwerksmarkt

Barbecue/Pommes frites

Italiano :

Villaggio in festa a Blainville-Crevon!

Dal 23 al 25 maggio 2025, per 3 giorni.

In programma:

23 maggio

Luna Park

Coro di bambini

Barbecue/fritture

Concerto di gruppi locali

Unione musicale di Ry

Fiaccolata

Spettacolo pirotecnico

24 maggio

Giochi per tutte le età

14.30: Giro sul pony

ore 19.00: Tavolo da picnic gigante per condividere un momento di convivialità per tutti. Portate il vostro picnic. Spuntini e bevande saranno disponibili in loco.

25 maggio

Mercatino di primavera e dell’artigianato

Barbecue/fritture

Espanol :

¡Village en fête en Blainville-Crevon!

Del 23 al 25 de mayo de 2025, durante 3 días.

En el programa:

23 de mayo

Parque de atracciones

Coro infantil

Barbacoa/frituras

Concierto de grupos locales

Unión Musical Ry

Procesión de antorchas

Fuegos artificiales

24 de mayo

Juegos para todas las edades

14.30 h: Paseo en poni

19.00 h: Mesa de picnic gigante para compartir un momento de convivencia para todos. Traiga su propio picnic. Habrá tentempiés y refrescos in situ.

25 de mayo

Mercado de primavera y artesanía

Barbacoa/frituras

