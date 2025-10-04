Blainville en couleur Salle des fêtes Blainville-Crevon

Blainville en couleur

Salle des fêtes 163 Route de Ry Blainville-Crevon Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

2025-10-04

Le Maire, l’association La Sirène, les peintres de l’Atelier du Crevon et les enfants de l’école Charles-Antoine Bérat de Blainville-Crevon ont l’honneur de présenter la 28ème exposition de l’Atelier du Crevon.

La thématique de cette année est « Les jeux anciens » .

