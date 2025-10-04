Blainville en couleur Salle des fêtes Blainville-Crevon
Blainville en couleur
Salle des fêtes Blainville-Crevon
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
Le Maire, l’association La Sirène, les peintres de l’Atelier du Crevon et les enfants de l’école Charles-Antoine Bérat de Blainville-Crevon ont l’honneur de présenter la 28ème exposition de l’Atelier du Crevon.
La thématique de cette année est « Les jeux anciens » .
Salle des fêtes 163 Route de Ry Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 06 89
