Blaise en Scène Gymnase Jean Reynaud Saint-Pourçain-sur-Sioule

Blaise en Scène

Gymnase Jean Reynaud 5 rue du Lycée Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02 19:45:00

Date(s) :

2026-04-02

Restitution des différentes créations chorégraphiques.

.

Gymnase Jean Reynaud 5 rue du Lycée Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 99 26 29 frederic.dadet@ac-clermont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Restitution of various choreographic creations.

L’événement Blaise en Scène Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Val de Sioule