Blaise en Scène Gymnase Jean Reynaud Saint-Pourçain-sur-Sioule jeudi 2 avril 2026.
Gymnase Jean Reynaud 5 rue du Lycée Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:30:00
fin : 2026-04-02 19:45:00
Date(s) :
2026-04-02
Restitution des différentes créations chorégraphiques.
Gymnase Jean Reynaud 5 rue du Lycée Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 99 26 29 frederic.dadet@ac-clermont.fr
English :
Restitution of various choreographic creations.
L’événement Blaise en Scène Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Val de Sioule