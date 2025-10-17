BLAIZ FAYAH + 1ère partie Salle Watremez Roubaix

BLAIZ FAYAH + 1ère partie Salle Watremez Roubaix vendredi 17 octobre 2025.

BLAIZ FAYAH + 1ère partie Vendredi 17 octobre, 20h00 Salle Watremez Nord

Tarif : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T20:00 – 2025-10-17T23:58

Fin : 2025-10-17T20:00 – 2025-10-17T23:58

VIENS FAIRE LA FIESTA !

La Cave aux Poètes organise, dans le cadre de Lille3000 et son thème fédérateur FIESTA, l’événement « DANCEHALL TOGETHER » à la salle Watremez le vendredi 17 octobre avec comme invité de marque : BLAIZ FAYAH !

L’artiste, aux centaines de millions de streams, est sans nul doute l’un des artistes dancehall les plus excitants de sa génération !

Grâce à son style unique qui ferait se déhancher quiconque l’entendrait, il rencontre un succès énorme aux quatre coins du globe. De la Colombie au Kenya en passant par la Hollande ou la France d’où il est originaire, Blaiz Fayah continue de surprendre et de créer l’engouement à chacune de ses sorties et s’est imposé comme une figure majeure sur la scène dancehall internationale.

DANCEHALL, c’est quoi ? La culture Dancehall née en Jamaïque fin 70, a pour but d’embarquer tous les publics autour d’une musique reggae rythmée pour apporter joie et convivialité.

EH mais ça serait pas juste « faire la fête » ça ? Alors n’hésites plus à venir t’échauffer les hanches sur le dancefloor de Watremez et faire le plein de bonheur !

Salle Watremez 13 Rue de l’Hospice, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/blaiz-fayah/ »}]

dans le cadre de FIESTA par Lille3000 Lille3000 fiesta

photo : Franck Blanquin / Graphisme : Lille3000