BLAIZ FAYAH – LA RODIA Besancon

BLAIZ FAYAH Début : 2025-11-28 à 19:30. Tarif : – euros.

UPPERTONE PRÉSENTE EN ACCORD AVEC TALOWA PRODUCTIONS : BLAIZ FAYAHLe très prolifique artiste Dancehall de renommée internationale, Blaiz Fayah, annonce la sortie de son nouvel album Shatta Ting , le 21 février 2025.Avec son style unique, il rencontre un succès grandissant aux quatre coins du globe, de la Colombie au Kenya en passant par la Hollande, le Costa Rica ou la France, d’où il est originaire. A chacune de ses sorties, Blaiz Fayah continue de surprendre et de créer l’engouement jusqu’à s’imposer comme une figure essentielle de la scène Dancehall / Shatta.Il cumule à ce jour de 2,5M d’auditeurs mensuels et 250M de streams sur Spotify, 320M de vues sur YouTube dont 120M sur son hit « Bad » (certifié single d’or aux Pays-Bas), de 1,5M de vidéos TikTok pour 1Mrd de vues utilisant ses plus gros hits dont son dernier single « Money Pull Up » à l’origine d’un dance challenge devenu une trend mondiale en quelques semaines à peine.Blaiz Fayah s’impose dès 2018 comme la nouvelle révélation Dancehall avec son hit « Best Gyal », extrait de l’album « Level Up ». Puis il dévoile, entre 2020 et 2023, la série des « Mad Ting », trois albums où l’on retrouve des beatmakers comme DJ Glad ou Mafio House, avec qui il enchaîne hit sur hit depuis. Avec cette série, il démontre l’étendue de ses influences en apportant à sa musique des éléments de Dancehall, Kompa, Moombahton, Reggae, Shatta et Zouk.Il collabore dans le même temps avec Basshall Records, pour lequel il signe les plus gros hits du label hollandais comme « Bad », « Pon Di Ting », « Pilot », « Basshall Session #3 » ou plus récemment « Badman Party ». Avec Kybba, boss de Basshall Records, Blaiz Fayah fait aujourd’hui figure de fer de lance du raz de marée Shatta qui inonde la scène internationale.Sur son nouvel album « Shatta Ting », Blaiz Fayah revient à des instrumentales beaucoup plus Shatta que pour les précédents. Réalisé entre la Martinique, Paris, les Pays-Bas et l’Espagne, l’album repose sur des collaborations avec la crème des beatmakers martiniquais comme DJ Glad, Mafio House, Gyzmo, Natoxie, Mikado, Bmad, mais aussi bien évidemment Kybba, Tribal Kush et Limitlezz de l’écurie Basshall Records. Au fil des ans, Blaiz Fayah a noué une relation artistique très forte avec ces beatmakers de talent dont les productions sont le point de départ de chacun de ses morceaux.On retrouve sur « Shatta Ting » deux collaborations marquantes : la bad queen Maureen, sur le morceau « Money Pull Up », et l’artiste phare de la nouvelle génération martiniquaise, Le Jèm’ss sur « Whole A Dem ». C’est d’ailleurs avec un titre de Le Jèm’ss que Blaiz Fayah a lancé son propre label, Mad Ting Records, fin 2024.Pour accompagner la sortie de l’album « Shatta Ting », Blaiz Fayah repartira en tournée internationale accompagné de ses musiciens et danseuses, avec des concerts en France, en Europe, au Canada, en Amérique latine et en Afrique de l’Est. Une tournée qui s’achèvera par un spectacle inédit à l’Olympia le 31 janvier 2026, promettant un nouveau show, de nouveaux arrangements et beaucoup de surprises !

LA RODIA 4 AVENUE DE CHARDONNET 25000 Besancon 25