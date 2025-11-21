Blaiz Fayah La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

Blaiz Fayah Vendredi 21 novembre, 19h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

tarif unique : 27€

Début : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T23:59:00

Fin : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T23:59:00

Blaiz Fayah, chef de file de la scène dancehall et shatta européenne, revient sur la scène de La Salle des Fêtes pour un show exclusif accompagné de ses musiciens et danseuses.

Sur son nouvel album Shatta Ting, il revient à des instrumentales beaucoup plus shatta que pour les précédents. L’album repose sur des collaborations avec la crème des beatmakers martiniquais comme DJ Glad, Mafio House, Gyzmo, Natoxie, Mikado, Bmad, mais aussi Kybba, Tribal Kush et Limitlezz. On y retrouve aussi deux collaborations marquantes avec Maureen et Le Jèm’ss.

Dès 19h30, le collectif Meufs Mortelles ouvre le bal avec un warm up enflammé : DJ’s de la scène locale, cercles de danse, performances et une ambiance libre et inclusive pour faire monter la température avant le concert.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Blaiz Fayah en concert. Proposé par Big Challenge et Meufs Mortelles concert

Franck Blanquin